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Общините Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец искат над 2,5 млн. евро за щети от наводнения

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Постоянната областна комисия за защита при бедствия подкрепи исканията

 

В Областна администрация – Велико Търново, на 3 септември се проведе редовно заседание на Постоянната областна комисия за изпълнение на дейности и задачи по Закона за защита при бедствия и Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане (МКВП) към Министерския съвет. Заседанието беше ръководено от областния управител Марин Богомилов и на него присъстваха Петър Димитров – заместник областен управител, експерти от Областна администрация и представители на отговорни институции.

Членовете на комисията разгледаха и подкрепиха искания за финансово подпомагане от три общини на територията на областта, засегнати от проливни дъждове и последвали наводнения. Общата стойност на одобрените за кандидатстване проекти възлиза на 2 591 145,05 евро.

Община Горна Оряховица кандидатства за 963 448,10 евро за възстановяване на улици в Долна Оряховица и Първомайци, както и за реставрация и ремонт на храм „Св. Никола“ в Горна Оряховица.

Община Велико Търново настоява за отпускане на 637 405,96 евро за овладяване на последиците от наводненията и възстановяване на инфраструктурата на територията на Велико Търново, Дебелец, Килифарево и селата Церова кория, Присово, Пушево, Пчелище, Леденик, Шереметя, Малки чифлик, Велчево и Шемшево.

Община Лясковец претендира за 990 290,99 евро за извършване на ремонтни дейности в селата Добри дял и Драгижево.

По време на заседанието областният управител Марин Богомилов информира присъстващите, че съгласно чл. 58 от Закона за защита при бедствия той ежегодно осъществява контрол по изпълнението на решенията на Междуведомствената комисия за отпускане на финансови средства от републиканския бюджет за общините. В тази връзка са инспектирани общо 19 обекта, за които е осигурено държавно финансиране през 2023 и 2024 година.

 

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