Откриха семинар с лекторите по български език и култура в университетите извън България

Събитието е под патронажа на президента Илияна Йотова

Третият организационно-методически семинар с лекторите по български език и култура в университетите в чужбина беше открит във Великотърновския университет.

Събитието се организира съвместно от ВТУ и Министерството на образованието и науката и се провежда под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова. Партньор на инициативата е Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, а концепцията се реализира чрез Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“.

Семинарът беше открит от ректора на Великотърновския университет проф. д-р Димитър Димитров, който приветства участниците и подчерта дългогодишния принос на университета за развитието и популяризирането на българския език и култура зад граница.

В приветствието си той отбеляза близо 50-годишната традиция на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в тази област, свързана с Международния летен семинар по български език и култура, специализирани образователни програми, квалификационни форми, студентски мобилности и участието на университета в Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“.

Проф. д-р Димитров подчерта, че с ежегодното провеждане на семинара Великотърновският университет утвърждава ролята си на устойчив център на дейности в областта на чуждестранната българистика и важен партньор в реализирането на образователните и културните политики на България зад граница.

Приветствие отправи и проф. д-р Ценка Иванова, организатор и модератор на семинара от страна на ВТУ.

В рамките на два дни са предвидени дискусии и тематични блокове, посветени на актуални въпроси, свързани с развитието на българистиката в чужбина.

Сред основните теми на срещата са взаимодействието между изпращащите и приемащите институции при работата на лекторатите по български език, литература и култура, нормативните, административните и финансовите аспекти на дейността на лекторите, както и развитието на българистичното образование в чуждестранните университети, стандартите, учебните планове и програмите.

Акцент е поставен върху Общата европейска референтна рамка за езиците и разработването на езикови стандарти по български език, устойчивостта на лекторатите и университетската българистика в чужбина, професионалната квалификация и компетентностния профил на лектора, както и методическите специфики при преподаването на български език, литература и култура в различна езикова и културна среда. Ще бъдат обсъдени и възможностите за академично и професионално взаимодействие между българските лекторати, университетите и българските училища зад граница.

Важен акцент в програмата е представянето на приключил етап от работата на екип от Консорциума на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ по Общата европейска референтна рамка за езиците. Ще бъдат обсъдени и добри практики и възможности за развитие на българистичното образование в чуждестранните университети.

Програмата включва и културно-образователен маршрут до Свищов, посветен на българското духовно наследство от XIX и XX век.

Участниците ще се запознаят с града като средище на историческа и културна памет и с приноса му към развитието на българската история, наука и култура.

Третият организационно-методически семинар събира лектори по български език и култура и представители на академичната общност с цел обмен на опит и добри практики, обсъждане на актуалните предизвикателства и търсене на нови възможности за устойчиво развитие на българистиката в университетите извън България.

Снимка: ВТУ