В побратимения на Велико Търново град Полтава смениха паметника на Пушкин с малко бюстче на Шекспир

Побратименият на Велико Търново украински град Полтава се сдоби с малък паметник на Шекспир две години след като официално премахна монумента на руския поет Александър Пушкин, намиращ се в парка „Берьозовий сквер“.

Бюстът на Пушкин беше временно прибран за съхранение от комуналното предприятие „Декоративни култури“ и беше предвидено да бъде предаден на Полтавския краеведски музей. Любопитен факт е, че именно Пушкин прави известно името на Полтава в цял свят със своята знаменита поема, чийто първи превод на български език е дело на Алеко Константинов.

Поставянето на бюста на Шекспир разгневи журналиста Александър Симов, който постави под съмнение качествата на скулптурата.

„Прилагам снимки, за да може всеки да се наслади на този естетически шедьовър, който ни отвежда и напомня на онова позабравено чудовище от “Пришълец”, което незнайно защо нарекоха “Украинска майка” и го бяха сложили в центъра на София, за да посеят кошмари в съзнанието на поне едно младо поколение. И така, Полтава се раздели с Пушкин, но си спечели Шекспир“, написа в социалните мрежи Александър Симов.

Екип „Борба“