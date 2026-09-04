Петър Попдимов – кметът със заслуги за Съединението, образователното и културното развитие на старата столица

На 6 септември 1885 година в Пловдив се провъзгласява Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

Жителите на историческата и духовна столица на България се гордеят с всепризнатите видни дейци от Велико Търново и региона, които имат неоспорим принос и заслуги в първите у нас прояви за единение на разкъсаната от Берлинския конгрес държава, в подготовката, осъществяването, както и в последвалата достойна и впечатляваща защита на Съединението в Сръбско-българската война 1885 година. Достатъчно е да си припомним Стефан Стамболов, Георги и Никола Живкови, Христо Иванов – Големия, Никола Кабакчиев, Христо Караминков – Бунито, Джорджо (Жоржо) Момчев, Сава Муткуров, Коста Паница, Райчо Николов, Петко Р. Славейков, Йордан Недев – Инджето, Сава Пенев, които допринасят не само за успеха на Съединението, но и за национално-освободителното движение, Освобождението и изграждането на нова България. Затова и неслучайно те с основание заемат важно място в търновската и в националната ни история.

Като потомци на славно минало обаче, дължим признание и на други дейци от старата столица, които имат заслуги както към Съединението, така и към цялостното развитие на родния град.

Петър Попдимов е един от тях – бележита личност, незаслужено поставена в гънките на голямата история.

За мнозина той е с почти неизвестно битие, но сравнително добре документираната му обществена дейност с пълно основание го нарежда сред емблематичните личности на Търновград от втората половина на XIX до първото десетилетие на XX век. На съвременното поколение би било полезно и любопитно да узнае (не)известни факти от живота и дейността на Петър Попдимов.

Въпреки солидното си присъствие в живота на града и до днес немалко биографични данни за нашия съгражданин са неизвестни, а други – противоречиви. Преобладава мнението, че старостоличанинът е роден около 1840 г. в семейството на свещеник Димо Попдимов. Според някои източници той учи в Одеса и Киев, според други – в гръцки търговски лицей и търговска гимназия в Швейцария. Безспорен е фактът, че през 1865-1868 г. учителства във Варна, а от 1868 до 1876 г. – в търновското класно училище.

Още на 29 август 1878 г. за първи път именно в “столицата на оцелелите” в Хаджинедялковата къща (на мястото, където се е намирала, признателното гражданство е поставило паметна плоча) Петър Попдимов е сред основателите на комитет “Единство”, който се ангажира с благородната кауза за национално обединение и прокламира идеята за “единството на сичките българе и улучшението на тяхното днешно положение”.

Благодарение и на активната дейност на нашия съгражданин в комитета, снизходителните оценки за държавното изграждане и европейското бъдеще на родината секват. В навечерието на Учредителното народно събрание в църквата „Свети Никола” заедно с други членове на “Единство” Петър Попдимов е редом до Стефан Стамболов на масовия протест по националния въпрос.

Той е сред малцината великотърновци, които след Освобождението почти до самата си смърт през 1908 г. отдават изцяло силите си на градската администрация. Предпочетен е лично от Стефан Стамболов за кмет на Велико Търново през периода 1884 – 1887 година. Именно тоя отрязък от време предопределя и най-звездния миг от човешката и кметска биография на незаслужено забравения в наши дни деец. В дните 6-8 септември 1885 г., когато в старата българска столица трябва да се вземе съдбовното решение за подкрепа и признаване на Съединението, кметът е опора на председателя на Четвъртото обикновено народно събрание Стефан Стамболов.

На 8 септември с.г. заедно с великотърновското гражданство Петър Попдимов е развълнуван от Манифеста на Александър I, с който фактически официално се признава Пловдивският акт: „…Като имам предвид благото на Българский Народ, неговото горещо желание да се слеят двете Български Държави в една и постигането на историческата му задача, аз признавам Съединението за станало и приемам отсега нататък да бъда и се именувам Княз на Северна и Южна България… Издаден в старата Българска Столица ВЕЛИКО ТЪРНОВО, днес, на осми Септемврий хиляда и осемстотин и осемдесет и пета година. Александър.”.

На 11 септември 1885 г. благодарение на организационния опит на кмета в сградата на търновското общинско управление става възможно провеждането на извънредна сесия на Четвъртото обикновено народно събрание. На нея се приемат важни решения за защита на Съединението и на страната от военно нападение.

На 2 ноември 1885 г. по внушение на Австро-Унгария сръбски войски нахлуват в България под предлог, че Пловдивският акт нарушава установеното от Берлинския договор равновесие на Балканите.

С високо самочувствие от извършеното обединение и от ролята, която градът и неговите жители играят в това дело, великотърновци начело с кмета започват активна дейност в защита на националните интереси. Петър Попдимов се ангажира с подготовката и изпращането на доброволчески чети в Сръбско-българската война, включва се активно в събирането на храна, вещи и парични средства.

Само за осем дни старостоличани събират 17 727 лв., много храна и облекло за нуждите на участниците в първата война за национално обединение. Шести пехотен Търновски полк участва в ключовите сражения при Нешков връх, Драгоман, Цариброд и Пирот, които завършват с решителна победа за България.

Радостен от българския успех и горд от приноса на нашите воини, кметът организира и тържественото им посрещане. Целият град е празнично украсен, а на красивата арка, издигната в чест на завръщането на войниците, се изписва „Слава на Търновския полк”.

ДА СЕ ЗНАЕ И ПОМНИ:

* Всички старостоличани добре знаят, че читалище „Надежда” е най-старият и авторитетен културен институт в града. На малцина обаче е известно, че Петър Попдимов е сред инициаторите за неговото създаване, член е на настоятелството и е първият избран секретар на „Надежда”. Търновецът се ползва с авторитет и доверие сред съгражданите си, поради което получава право да събира волни помощи за читалището по домовете и на обществени места. Той се занимава с паричното обезпечаване на градските театрални и празнични представления, влиза в състава на избраната театрална комисия, която подготвя репертоара. Ангажира се със събирането и изпращането на средства за училищния фонд при Цариградското читалище за подпомагане на учебното дело.

След Освобождението Петър Попдимов съвместно с други читалищни ветерани е в редовете на инициаторите за възстановяване дейността на „Надежда” и отново е член на настоятелството.

На 9 май 1885 г. се полага основният камък на читалищната театрална сграда.

Със съдействието на Стефан Стамболов, който насрочва в нея Третото Велико народно събрание 1886 – 1887 г., тя е построена и оборудвана в срок. Според възможностите на града кметът Петър Попдимов осигурява всички условия за нормалната работа на събранието и коронацията на княз Фердинанд I на 2 август 1887 година.

* През 1891 – 1893 г. Петър Попдимов е помощник-кмет. В този период, а и по-късно, като член и на училищното настоятелство, той отделя повече внимание на учебното дело. По негово настояване отпуснатите през 1890 г. от просветния министър Георги Живков 100 000 лв. за строеж на мъжката гимназия се пренасочват за построяване сграда на основното училище „Екзарх Йосиф I”. В наши дни фасадата му е обновена, всички помещения са ремонтирани, надстроен е нов етаж с допълнителни учебни и административни блокове, изградена е аула за целите на учебната и извънкласната дейност на „Американски колеж – Аркус”.

Петър Попдимов съумява да оползотвори и отпуснатите от министъра на просвещението Михаил К. Сарафов 45 000 златни лева за построяване собствена сграда на девическата гимназия.

Тодорка НЕДЕВА