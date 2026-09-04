Превръщат три сметища в гори с европейско финансиране

Ще бъдат залесени близо 5,8 хектара

ТРИ НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ СМЕТИЩА В ОБЩИНА СВИЩОВ ЩЕ БЪДАТ РЕКУЛТИВИРАНИ И ПРЕВЪРНАТИ В ГОРИ. Терените ще преминат обстойно почистване, възстановяване от отпадъци и залесяване с устойчиви дървесни видове. Това стана ясно на извънредното заседание на местния парламент в крайдунавския град.

Депата, за които предстои трансформация в гора, се намират в местността Кантона, както и в землищата на Морава и Овча могила. Вместо натрупани боклуци терените постепенно ще станат горски площи.

Дейностите са част от трансграничния проект „Инициативи за зелена инфраструктура и възстановяване на горите за адаптация към климата в районите на Зимнич и Свищов“, финансиран по програма „Интеррег – Румъния-България“.

За да се набавят необходимите средства, местната власт ще поеме дългосрочен общински дълг. Предложението беше подкрепено единодушно на извънредното заседание на локалните законотворци.

Общината ще сключи договор с Фонд „Флаг“ ЕАД. Максималният размер на дълга е 330 000 евро, като главницата по кредита възлиза на 300 000 евро. Сумата е необходима за изпълнението на проектните дейности и ще бъде възстановена след реализирането им чрез изплащане на безвъзмездната финансова помощ.

Общата площ, която ще бъде залесена, е близо 5,8 хектара.

Галина ГЕОРГИЕВА