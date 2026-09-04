Пътят под хълма Трапезица е готов, но ще се ползва само от пътуващите от Г. Оряховица към Велико Търново

Отварянето на отсечката се забавя за неопределено време

Вече е завършена поправката и обезопасяването на отсечката под хълма Трапезица, но отварянето й се забавя за неопределено време. По участъка ще се пътува еднопосочно от Г. Оряховица към старата столица, а в другата посока ще се използва обход.

„Пътят е готов, но не знаем кога ще се отвори, даже ръководството няма яснота, не е ясна и причината за забавянето“, коментират неофициално запознати със ситуацията, което още повече изнервя хилядите пътуващи между двата града.

Изцяло са монтирани защитните бетонови съоръжения, които образуват своеобразна стена и обезопасяват активните свлачищни райони. Предстои и закачането на мрежа. Положена е пътната маркировка, поставени са необходимите пътни знаци.

Новата организация на движение е въведена от Агенция „Пътна инфраструктура“ чрез Областното пътно управление, тъй като отсечката под Трапезица е част от Републикански път Велико Търново – Арбанаси – Горна Оряховица.

След месеците на служебна власт, в които проблемите със свлачището и негативното отражение върху кв. „Асенов“ останаха нерешени, в края на май на място дойде и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, за да се запознае със ситуацията.

От Министерството на регионалното развитие и благоустройството също поеха ангажименти за частичното отваряне на пътя и поставянето на защитни съоръжения, както и за цялостно проектиране на всички укрепителни мерки за трайно решаване на проблема.

За пълното укрепване Община Велико Търново е подала необходимото искане пред МРРБ, по механизмите за бедствия и аварии.

След пускането на отсечката тя ще се ползва от пътуващите от Горна Оряховица към Велико Търново.

В обратна посока ще се минава по сегашните обходни маршрути – или през кв. „Асенов“ (покрай църквата “Св. св. Петър и Павел”), или по улиците “Читалищна”, “Михаил Кефалов” и “Св. Климент Охридски” (обиколна на крепостта Царевец), по новия мост над р. Янтра и по ул. “Ксилифорска”.

Сн. Светослав ЛАЗАРОВ