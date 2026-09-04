Съдът във Велико Търново отмени глоба за задължителна имунизация на дете

РАЙОННИЯТ СЪД В СТАРАТА СТОЛИЦА ОТМЕНИ ГЛОБА ОТ 40,90 ЕВРО, НАЛОЖЕНА НА МАЙКА ЗАРАДИ НЕОСИГУРЯВАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЯ на детето й срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит.

Причината обаче не е отпадането на ангажимента по ваксинация, а процесуален пропуск. Магистратите посочват, че РЗИ е предприела действия по санкциониране след изтичане на предвидения в закона срок. Освен че отменя наказателното постановление, съдът прекратява производството и осъжда здравната инспекция да плати на жената 150 евро разходи за адвокат.

Казусът е стартирал след проверка на РЗИ от 2 декември 2025 г. в лечебно заведение. Въз основа на амбулаторен лист и медицинска документация била установено, че майката не е осигурила присъствието на детето си за задължителната имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит.

20 дни по-късно от инспекцията съставили акт за установяване на административно нарушение, който бил връчен лично на жената. Още тогава тя възразила писмено с аргумент, че детето й е ваксинирано по имунизационния календар в Испания.

Следва процесно наказателно постановление, в което РЗИ е приела, че нарушението е извършено на 2 декември 2025 г., и наложила глоба от 40,90 евро.

Майката атакува санкцията пред съда с аргумента, че административно-наказателното производство е започнало след изтичане на законовия срок.

Според съда РЗИ неправилно е приела, че нарушението е извършено на 2 декември 2025 г. Това е денят на проверката, която може да установи вече извършено нарушение, но не определя автоматично момента, в който то е било направено.

„В конкретния случай административно-наказващият орган сам е изходил от разбирането, че задължителното поведение е следвало да бъде осъществено най-късно до 31.12.2024 г. Следователно именно с изтичането на този срок деянието е станало съставомерно. От този момент нататък е налице довършено административно нарушение, а не ново нарушение към датата на последващата проверка.

Не може да се приеме и че е налице продължено нарушение. Налице е еднократно неизпълнение на задължение в определен срок, което се довършва с изтичането на този срок. Последващото бездействие не измества момента на извършване на нарушението и не поражда нов начален момент за срока“, гласи част от решението.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Велико Търново.

Галина ГЕОРГИЕВА