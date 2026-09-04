Старата поща се руши, но малка плоча на фасадата й напомня за Съединението на България

Старата поща във Велико Търново продължава да се руши, но малка плоча, закачена на фасадсата й, напомня, че от Велико Търново реално започва подготовката за Съединението на Княжество България и Източна Румелия и обединението на всички българи в разкъсаните ни земи.

Върху парче от мрамор е посочено, че на същото място някога е била къщата, в която е основан комитетът „Единство“.

Днес малцина знаят за плочата, а много от туристите дори не обръщат внимание на написаното. Учредяването на комитета „Единство“ се случва на 29 август 1878 година. В същата къща, над чиито основи днес се издига Старата поща, се събират много от най-дейните родолюбци в страната. Сред учредителите се открояват имената на участниците в Славянското благотворително дружество – Любен Каравелов, архимандрит Стефан Хаджирадков, д-р Стамат Антонов, Стефан Стамболов, Методий Кусев, Жоржо Момчев, Георги Живков, Ангел Попов, Димитър П. Иванов, Никола Икономов, Христо Караминков, Пандели Аврамов, Петър Цоков, Петър П. Димов, Атанас Андреев, Сава Фичев, Георги Попиванов, д-р К. Абаджиев, Н. Смилов, Атанас Бабев, Михаил Сарафов, Георги Златарски, Георги Киселов, д-р Д. Сарафов, Иван Кавалджиев, Цани Гинчев, Т. Василев, Н. Лазаров, Н. Момчев, Панайот Хаджирадков.

На 29 август е утвърдено и ръководство на комитета. За почетен председател е избран архимандрит Стефан, а за председател Стамат Антонов. Цани Гинчев става подпредседател, а за секретари са избрани бъдещият премиер на България Стефан Стамболов, Димитър Иванов и Никола Лазаров. След няколко дни са написани писма, адресирани до патриотите в Елена, Русчук, Габрово и Варна.

Целите на Комитет „Единство“ са насочени към освобождаване на Македония и старопрестолният град да оглави борбата за целокупност на българските земи. В честванията на 6 септември обаче малката плоча върху фасадата на Старата поща често е забравена.

Михаил МИХАЛЕВ