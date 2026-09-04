Студенти от Мароко, Албания, Румъния и Турция посетиха Музея на Възраждането „Иларион Макариополски“ в Елена

Заснеха репортаж в културната институция

Студенти от Мароко, Албания, Румъния и Турция, участници в програма „Еразъм“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, посетиха Музея на Възраждането „Иларион Макариополски“ в Елена.

Посещението бе част от учебен проект, посветен на проучването и представянето на културно-историческото наследство на града. Директорът на музея Светослав Петров ги запозна с музейните обекти и експозиции, както и с работата на музея по съхраняването и популяризирането на местното наследство.

Студентите заснеха интервю и кадри от музея и градската среда, които включиха в свой репортаж.

„Инициативата показва важната образователна и комуникационна роля на музея като място, в което историята се изучава, представя и достига до нови публики. Срещата с млади хора от различни държави е и възможност наследството на Елена да бъде видяно през нов и различен поглед“, споделиха от музея.

Михаил МИХАЛЕВ