Илко Трифонов вече е горд и щастлив татко на Ивая

Добре дошла, Ивая!

С тези думи старши треньорът на втория отбор на „Етър ВТ“ и дългогодишен футболист на „виолетовите“ Илиян Трифонов посрещна най-голямото щастие в живота си – своята дъщеричка. С нея го дари съпругата му Анита, с която сключиха брак преди броени дни.

“Любов моя, благодаря ти, че ми подари най-ценния дар в живота – нашето дете. Благодаря ти за силата, любовта и всичко, което преживя, за да станем родители. Днес те обичам повече от всякога. Гордея се с теб и съм безкрайно благодарен, че точно ти си майката на нашето дете. Обичам те”, написа щастливият татко.

Честита радост от екипа на “Борба”!