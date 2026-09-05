Набор 2014 на „Локомотив“ спечели футболния турнир в Полски Тръмбеш

Над 160 деца участваха във футболен турнир под мотото „Различни, но заедно“, който се проведе в град Полски Тръмбеш. Надпреварата бе организирана от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Полски Тръмбеш. В турнира се включиха осем отбора, набор 2014 година, разделени на две групи. Младите футболисти показаха много спортен дух, желание за победа и отлична отборна игра. До финалната среща достигнаха „Локомотив“ /Г. Оряховица/ и „Чардафон 1919“ /Габрово/. След много оспорвана битка, локомотивци се наложиха с 4:2 и заслужено грабнаха златната купа. Иван Стефанов откри резултата, след което габровци успяха да направят пълен обрат и поведеохас 2:1. Последва нов обрат, с попадения на Петър Николов, Крисиан Илиев и Никола Томов за крайното 4:2.

Първите три отбора бяха наградени с купи и медали, а всички останали участници получиха грамоти за своето участие. Турнирът под мотото „Различни, но заедно“ показа, че спортът обединява децата, създава приятелства и ги учи на уважение, толерантност и работа в екип. Денят премина с много усмивки, емоции и незабравими спортни моменти.