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„Локомотив“
Горна ОряховицаПолски ТръмбешСпорт

Набор 2014 на „Локомотив“ спечели футболния турнир в Полски Тръмбеш

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Над 160 деца участваха във футболен турнир под мотото „Различни, но заедно“, който се проведе в град Полски Тръмбеш.

Надпреварата бе организирана от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Полски Тръмбеш.

В турнира се включиха осем отбора, набор 2014 година, разделени на две групи. Младите футболисти показаха много спортен дух, желание за победа и отлична отборна игра.

До финалната среща достигнаха „Локомотив“ /Г. Оряховица/ и „Чардафон 1919“ /Габрово/. След много оспорвана битка, локомотивци се наложиха с 4:2 и заслужено грабнаха златната купа. Иван Стефанов откри резултата, след което габровци успяха да направят пълен обрат и поведеохас 2:1. Последва нов обрат, с попадения на Петър Николов, Крисиан Илиев и Никола Томов за крайното 4:2.

Първите три отбора бяха наградени с купи и медали, а всички останали участници получиха грамоти за своето участие. Турнирът под мотото „Различни, но заедно“ показа, че спортът обединява децата, създава приятелства и ги учи на уважение, толерантност и работа в екип. Денят премина с много усмивки, емоции и незабравими спортни моменти.

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