Победи в София и Благоевград за отборите от „виолетовата“ школа

Две победи и една загуба като гости записаха отборите на „Етър ВТ“ в елитните групи.

Шестнайсетгодишните надделяха над “Славия” в София с 1:2, като показаха характер и направиха обрат. Домакините поведоха в началото, но Цветомир Цанков изравни до почивката. Отново той реализира победното попадение за етърци през втората част. С успеха великотърновци заслужиха първите си три точки през сезона

15-годишните етърци отстъпиха в гостуването си на “белите” с 1:0, но също бяха достоен съперник! До мамента активът им е 4 точки.

В неделя, 6 септември, двата тима приемат съответно “Академик” (Пловдив) от 16:00 часа и “Марица” (Пловдив) от 9:30 часа.

Страхотна победа на постигнаха U17 като гости над “Пирин 22” в елитната група.

След нулево равенство преди почивката, младите “боляри” нанизаха два гола и спечелиха с 2:0. Димитър Христов отбеляза първото попадение, а Баръш Рами- второто. На 12 септември „виолетовите“, които са десети с четири точки, приемат „Хебър 1918“ /Пазарджик/. Съперникът е без точков актив до момента и е на последно място.