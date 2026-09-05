събота, септември 5, 2026
Последни:
Горещи новиниКрими

Пътничка загина, а две водачки са тежко ранени при зверска катастрофа край Обединение

БОРБА БГ 1 четения 0 Comments

Пътничка загина, а две водачки са ранени при тежка катастрофа в събота. Произшествието затвори временно третокласен път. Инцидентът е станал на 5 септември около 11,30ч. на разклона за с. Обединение, община Полски Тръмбеш.

В злополучния ден са се ударили два леки автомобила. Наложило се eкип от огнеборци да режат смачканите ламарини, за да извадят затиснатите между тях.

На място е издъхнала пътничка от единия автомобил. Тежко е пострадала водачката на същата кола. Тя е откарана в болнично заведение с въздушна линейка. Друга жена, пътувала в същия автомобил, е транспортирана във великотърновската болница.

Ранената шофьорка е изпробвана за употреба на алкохол, пробата е отрицателна.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. Предполага се, че ПТП-то възникнала заради неспазено предимство.

Образувано е досъдебно производство под наблюдението на Окръжната прокуратура във Велико Търново. По случая са разпоредени множество експертизи.

Веселина АНГЕЛОВА

 

Вижте още

Засякоха пиян водач зад волана

БОРБА БГ 276 четения 0

Арестуваха мъж за нападение на охранител на басейн

БОРБА БГ 436 четения 0

Служители от Следствени арести-Велико Търново протестираха срещу премахването на 24-часовия режим на работа

БОРБА БГ 3880 четения 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *