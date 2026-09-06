Бойко Борисов в Арбанаси: „Ако ГЕРБ издигне кандидат за президент, това ще е най-голямата услуга за Илияна Йотова“

Лидерът на ГЕРБ е против партията да влиза в президентската надпревара

„АКО ГЕРБ ИЗДИГНЕ КАНДИДАТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ, ТОВА ЩЕ Е НАЙ-ГОЛЯМАТА УСЛУГА, КОЯТО ЩЕ НАПРАВИМ НА ГОСПОЖА ИЛИЯНА ЙОТОВА“, заяви председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов на брифинг в Арбанаси на празничния 6 септември.

Обяви, че съпартиците му имат голямо желание за собствена кандидатура, но лично той е против подобен ход. Лидерът на политическата формация коментира, че темата е поставена на вътрешно гласуване, а оконачателното решение ще стане ясно на 8 септември.

Борисов посочи, че основните парламентарно представени политически сили на практика не са издигнали партийни кандидати. Даде пример с настоящия президент Илияна Йотова, която ще участва в изборите чрез Инициативен комитет. По думите му политическите лидери са превърнали думата „партия“ в мръсна и затова претендентите все по-често биват подкрепени от инициативи комитети.

„За президент търсим обединител на нацията и върховен главнокомандващ в тези смутни за цял свят времена и войни, които вървят на всички континенти. Как може да бъде излъчен обединител на нацията?“, попита Борисов.

Председателят на ГЕРБ изтъкна, че евентуален кандидат на партията ще раздели гласовете, визирайки Андрей Гюров и Георги Кандев, което ще бъде в полза на Илияна Йотова.

Председателят на политическата формация бе категоричен, че ако тя не излъчи претендент, президентските избори няма да й бъдат приоритет.

„Непоискана подкрепа няма да дадем на никого“, увери Борисов.

По думите му, за партията по-важни остават парламентарните и местните избори, като периодът до кметския вот ще бъде използван за мобилизиране и заздравяване на структурите.

Той припомни ролята на ГЕРБ за европейското позициониране на България, членството в Шенген и еврозоната.

Борисов не спести критики към обявените до момента претенденти за „Дондуков“ 2. Според него сред тях нито един не отговаря на ролята на обединител на нацията и върховен главнокомандващ. Обясни, че президентът следва да е личност с висок авторитет, общественик или да бъде уважен профеор, лекар и т.н.

„С удоволствие бих бил кандидат за президент, ако днес мога да обединя нацията. Ако е 2003-2005г. – тогава имам близо 50% рейтинг. Щях да спечеля на първи тур. Времето, политическата ангажираност и актива и негатива на направеното започват да тежат на политическите лидери. Никой от политическите лидери не може в момента да обедини нацията, напротив – това би разединило тежко нацията“, коментира той.

Посочи, че ако българите също не припознаят подходящ кандидат, вероятно ще има ниска изибрателна актност.

Борисов изтъкна също, че не вярва на машинния вот, тъй като според него устройствата могат да бъда манипулирани.

Допълни, че в момента има сериозен натиск и репресии срещу членове и активисти на ГЕРБ.

От Абанаси дойде и категоричната му позиция, че партията ще подкрепи предложението Велико Търново да бъде вписано в Конституцията на Република България като историческа и духовна столица.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимки: авторката