Един гол реши срещата в Павликени, пропуски имаше и пред двете врати

ОФК “Павликени” отстъпи с минималното 0:1 в домакинството си срещу “Севлиево” в третия кръг на Северозападната Трета лига.

Единственият гол в срещата падна в 24-ата минута, когато Даниел-Виктор Кънчев центрира от корнер и Денис Карапенев вкара дебютното си попадение за севлиевци.

Тимът, воден от Ивайло Тодоров, продължава без загуба, като до момента има една победа и две ремита. Павликенчани пък са с една победа и две загуби.

Мачът тръгна с важно спасяване на вратаря на севлиевци Димитър Пантев още в 1- минута срещу излезлия сам по дясното крило Пламен Илиев. В 18- ата минута не бе зачетено попадение на гостите на Даниел Кънчев заради маркирана засада на Добрин Петров, който обаче беше в пасивна позиция. Последва нова намеса на Пантев при диагонален изстрел отляво, а след това нов пропуск за павликенци направи Илиев, засичайки от ждроб центрирана в пеналта топка, която мина край сглобката.

След почивката домакините владееха повече топката, но по-опасните положения бяха за гостите. Вратарят Йордан Ников отрази диагонален шут отдясно на Иван Пенев, далечен изстрел на Янко Ажлани мина малко над вратата, а още два удара на влезлия от резервната скамейка Димитър Байдаков не поразиха целта.