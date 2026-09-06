Илиян Маринов: „Нека помним и предаваме на децата си историята за този велик общобългарски акт“

Уважаеми дами и господа,

Днес честваме 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия!

6 септември е една от най-светлите дати в българската история. Наша отговорност е да помним и съхраним завета за обединение и просперитет на нашите предци. В резултат на събитията от есента на 1885 г. съединена България празнува с пълно и гордо сърце. Направена е първата крачка към осъществяване на националния идеал – обединяване на българското етническо землище в една държава. Нека помним и предаваме на децата си историята за този велик общобългарски акт!

Да живее и пребъде България! Честит празник!

Илиян Маринов

Председател на Общински съвет – Стражица