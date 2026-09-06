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Инж. Даниел Панов: „Съединението е обявено в Пловдив, но като идея и национална кауза се е зародило в Търново“

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Скъпи великотърновци,

6 септември бележи 141 години от подвига на България през далечната 1885 година – Съединението!

Едва седем години след Свободата и отхвърлянето на петвековното робство предците ни изумяват света със смелост, воля и решителност!

Източна Румелия отново е част от Княжество България.

Стара планина вече не разделя българите в две различни държави.

Казваме на висок глас и ясно показваме на света – няма по-голяма сила от обединението, когато в корените му е обичта към Родината!

Наситен с национална гордост, 6 септември е специален ден за нас – великотърновци.

Обявено в Пловдив, но зародило се като идея и национална кауза в Търново, Съединението подчертава огромната роля на бележитите търновци в идеала, наречен българско национално обединение. И доказва защо днес – 141 години след този акт, Велико Търново с гордост се нарича историческа и духовна столица!

На 6 септември помним! Почитаме героите! Славим делата им!

В думите „Съединението прави силата“ е кодът към по-добрия утрешен ден.

Пред всички нас като общество.

Пред Велико Търново и пред България.

От нас се иска да вникнем в мъдростта. Да имаме вяра. Да носим свободата в сърцата и съзнанието си. Така, както го направиха предците ни.

Честит празник!

141 години Съединена България!

 

Даниел Панов

Кмет на община Велико Търново

 

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