Инж. Даниел Панов: „Съединението е обявено в Пловдив, но като идея и национална кауза се е зародило в Търново“
Скъпи великотърновци,
6 септември бележи 141 години от подвига на България през далечната 1885 година – Съединението!
Едва седем години след Свободата и отхвърлянето на петвековното робство предците ни изумяват света със смелост, воля и решителност!
Източна Румелия отново е част от Княжество България.
Стара планина вече не разделя българите в две различни държави.
Казваме на висок глас и ясно показваме на света – няма по-голяма сила от обединението, когато в корените му е обичта към Родината!
Наситен с национална гордост, 6 септември е специален ден за нас – великотърновци.
Обявено в Пловдив, но зародило се като идея и национална кауза в Търново, Съединението подчертава огромната роля на бележитите търновци в идеала, наречен българско национално обединение. И доказва защо днес – 141 години след този акт, Велико Търново с гордост се нарича историческа и духовна столица!
На 6 септември помним! Почитаме героите! Славим делата им!
В думите „Съединението прави силата“ е кодът към по-добрия утрешен ден.
Пред всички нас като общество.
Пред Велико Търново и пред България.
От нас се иска да вникнем в мъдростта. Да имаме вяра. Да носим свободата в сърцата и съзнанието си. Така, както го направиха предците ни.
Честит празник!
141 години Съединена България!
Даниел Панов
Кмет на община Велико Търново