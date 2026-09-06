Инж. Дилян Млъзев: „Нека посрещнем празника с уважение към историята и с мисъл за бъдещето, което изграждаме! “

Уважаеми съграждани,

На 6 септември България отбелязва едно от най-значимите събития в своята история – Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

През 1885 година българите показват, че националното единство може да бъде постигнато с воля, смелост и ясна цел. Съединението е изцяло българско дело, което променя мястото на младата ни държава в Европа и доказва, че съдбата на България може да бъде отстоявана от самите нас.

Днес, 141 години по-късно, тази дата продължава да носи важно послание – че различията не са пречка, когато зад тях стои обща цел. Единството, отговорността и грижата за общото са ценности, които не губят значението си с времето.

Нека посрещнем празника с уважение към историята и с мисъл за бъдещето, което изграждаме!

Честит Ден на Съединението!

Инж. Дилян Млъзев

Кмет на община Елена