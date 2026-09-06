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Инж. Емануил Манолов: „Българите доказват, че когато имат обща цел и воля да я постигнат, могат сами да променят хода на историята“

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Уважаеми жители на област Велико Търново,

Уважаеми съграждани от община Павликени,

Денят на Съединението на Княжество България и Източна Румелия заема важно място в националната ни памет, защото на тази дата преди 141 години българите доказват, че когато имат обща цел и воля да я постигнат, могат сами да променят хода на историята.

Историята показва, че когато заедно успеем да намерим общата ни кауза, можем да постигнем резултати, които изглеждат невъзможни. Съединението е един от най-силните примери за това.

Сто четиридесет и една години по-късно България е съвсем различна държава, но едно нещо не се е променило – бъдещето на България продължава да зависи от това доколко умеем да намираме общото помежду си. Днес трябва да обединяваме усилията си около това България да бъде добро място за живот, а нашите градове и села да имат бъдеще.

Нека помним, че България е създавана и изграждана от поколения хора, които са вярвали, че усилията им имат смисъл. Нека и ние имаме тази вяра и това чувство за отговорност!

Честит Ден на Съединението!

Инж. Емануил Манолов

Кмет на община Павликени

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