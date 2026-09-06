Инж. Пламен Чернев: „Съединението изправя несломимия български дух срещу високомерието на Великите сили“

Уважаеми съграждани,

Приемете моите поздравления по случай годишнината от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Държавен акт, който ще остане завинаги в историята на България и Европа като пример за нестихващата борба на нацията ни за постигане на мечтания идеал.

Съединението не е само административен акт за обединение на две изконно български територии, а пример за несломимия дух на нашия народ да се бори срещу неправдата и високомерието на Великите сили, дръзнали да разпокъсат България.

Примерът на Съединението доказва огромната смелост на нашите предци, тяхната решителност да се опълчат срещу интересите на могъщи страни и да покажат на Европа, че България сама може да определя съдбата си.

За съжаление, противно на очакванията, не Великите сили тръгват с оръжие към България след обявеното Съединение, а нашата съседна държава. Повод ясно да си дадем сметка, че и днес Балканският полуостров има нужда от мир, разбирателство и братство. Само така можем заедно да градим бъдещето си.

Днес сме длъжни да отдадем дължимото на всички герои от Сухиндол, които със своята саможертва дадоха тласък на Националноосвободителното движение и направиха възможно обявеното през 1885 г. Съединение!

Честит празник! Да живее Сухиндол, Бог да пази България!

Инж. Пламен Чернев

Кмет на община Сухиндол