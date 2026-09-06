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Спорт

Иван Иванов: „Надявам се победата да стабилизира нещата в представянето ни“

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„Това може би беше най-слабият мач на нашия отбор, но ни трябваше победата на всяка цена! Постигнахме я, но си пролича напрежението. В този мач потърсихме малко повече сигурност, не ми е приятно, но се надявам след този успех отборът да се успокои и в следващите мачове да продължим да играем така, както играехме в началото.

Футболните достойнства бяха много малко и ние направихме много грешки. Това, което се забелязва през тези 7-8 мача, е че когато противникът владее топката, ние нямаме проблеми. Те идват когато ние владеем топката и я губим елементарно. Трябва да ограничим това и да контролираме топката. Надявам се победата да стабилизира нещата в представянето ни“, коментира след победата с 1:0 срещу втория отбор на ЦСКА старши треньорът на „Етър ВТ“ Иван Иванов.

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