Николай Рашков: „Само делата, мотивирани от обич и от справедлива цел, са епохални“

Уважаеми съграждани от Горна Оряховица,

Уважаеми жители на област Велико Търново,

Само делата, мотивирани от обич и от справедлива цел, са епохални! Доказва го историята на нашата Родина, на нашия град, на всяко населено място. Най-ярко доказателство са събития като акта на Съединението отпреди 141 години.

Тогава, водени от обичта си към Отечеството и от общата си цел за обединение на разпокъсаните след Берлинския конгрес територии, българите се сплотяват като юмрук. Заедно в стремежа за обединение на своите земи са и народ, и армия, и политици.

А няма по-голяма сила от нация, гледаща в една посока!

Загърбили собствените си противоречия и дребни политически пристрастия, предците ни не са чакали одобрение – нито от Изток, нито от Запад.

Съединението е изцяло наше дело, дело българско! Рожба на един идеал!

Днес отдаваме почит на всички дейци на Съединението и на героите от Сръбско-българската война. Нека чуем техните завети! Да си спомним, че под българското небе винаги са туптели героични сърца. Че частица от тези герои и днес живее във всеки от нас. Че друга Родина нямаме, но имаме дълг към нея!

Вечна слава на героите!

Честит Ден на Съединението, българи!

С уважение,

Николай Рашков, кмет на Горна Оряховица