неделя, септември 6, 2026
Последни:
Николай Рашков Съединение
Горна ОряховицаОбщество

Николай Рашков: „Само делата, мотивирани от обич и от справедлива цел, са епохални“

БОРБА БГ 26 четения 0 Comments

Уважаеми съграждани от Горна Оряховица,

Уважаеми жители на област Велико Търново,

Само делата, мотивирани от обич и от справедлива цел, са епохални! Доказва го историята на нашата Родина, на нашия град, на всяко населено място. Най-ярко доказателство са събития като акта на Съединението отпреди 141 години.

Тогава, водени от обичта си към Отечеството и от общата си цел за обединение на разпокъсаните след Берлинския конгрес територии, българите се сплотяват като юмрук. Заедно в стремежа за обединение на своите земи са и народ, и армия, и политици.

А няма по-голяма сила от нация, гледаща в една посока!

Загърбили собствените си противоречия и дребни политически пристрастия, предците ни не са чакали одобрение – нито от Изток, нито от Запад.

Съединението е изцяло наше дело, дело българско! Рожба на един идеал!

Днес отдаваме почит на всички дейци на Съединението и на героите от Сръбско-българската война. Нека чуем техните завети! Да си спомним, че под българското небе винаги са туптели героични сърца. Че частица от тези герои и днес живее във всеки от нас. Че друга Родина нямаме, но имаме дълг към нея!

Вечна слава на героите!

Честит Ден на Съединението, българи!

С уважение,

Николай Рашков, кмет на Горна Оряховица

Вижте още

Строителният магазин „СМР Про“ отвори врати във В. Търново, предлага всичко за перфектния ремонт на дома

БОРБА БГ 10790 четения 1
жените мотористи

Десетки дами на мотори ще отпразнуват Международния ден на жените мотористи във Вeлико Търново

БОРБА БГ 346 четения 0
битови отпадъци

720 00 лв. дава Община Свищов за извозване на битови отпадъци

БОРБА БГ 137 четения 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *