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Петър Ганев: „Съединението е акт на национално достойнство, смелост и единство“

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Уважаеми жители на община Златарица,

На 6 септември честваме едно от най-значимите събития в българската история – Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

Този ден ни напомня, че когато българите са обединени около обща кауза, воля и стремеж към по-добро бъдеще, можем да постигнем и най-смелите цели. Съединението е акт на национално достойнство, смелост и единство, извършен преди всичко от самия български народ.

Днес, повече от век по-късно, посланието на 6 септември остава актуално. Да бъдем единни, да пазим общността си и да работим заедно за развитието на нашия роден край – това е най-достойният начин да почетем делото на хората, които поставиха националния интерес над личните различия.

Нека помним историята си и да не забравяме, че Златарица е дала своята дан за в борбите за национално обединение и освобождение. Нека да се гордеем с нея и да предаваме на децата си любовта към България и Златарица.

Пожелавам на всички жители на община Златарица здраве, благополучие и увереност в утрешния ден!

Честит Ден на Съединението!

Петър Ганев

Кмет на община Златарица

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