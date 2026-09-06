“Академик” (Свищов) измъкна победа с 2:0 при гостуването си на “Янтра” в Полски Тръмбеш.

Гостите откриха резултата още при първата си атака. Кристиян Иванов проби в наказателното поле и намери Мартин Станчев, който с плътен удар вкара за 0:1. Свищовлии имаха още положения и на три пъти топката срещна гредите след удари на Димитър Николов, Нивелин Иванов и Благовест Ленков.

“Янтра” после хвърли всички сили за промяна, създаде на свой рез възможности, а мачът сериозно се изнерви. Домакините имаха претенции за наказателен удар, но в последната минута Кристиян Иванов се възползва от открилата се възможност и оформи крайното 0:2, с което окончателно сложи точка на спора.

„През първото полувреме играхме изключително слабо! Гостите от Академик изпуснаха още три чисти положения, освен гола, който ни вкараха още в самото начало. Но второто полувреме беше коренно различно – играхме добре и спокойно можеше да стигнем поне до изравняване. В 80-ата минута не ни дадоха абсолютна дузпа за нарушение срещу Бисер Алексиев, но истината е, че преди това съдията не изгони нашият футболист Иван Иванов за втори жълт картон“, коментира старши треньорът на „Янтра“- Петър Кръстев пред официалния сайт на клуба.