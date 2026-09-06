Попадение на Цветомир Цанев върна „виолетовите“ на победния път във Втора лига

Отборът на „Етър ВТ“ се наложи с 1:0 над втория отбор на ЦСКА в среща от осмия кръг в първенството на Втора лига и се върна на победния път след две равенства и две загуби.

Преди първия съдийски сигнал прозвуча Химна на Република България по случай Деня на Съединението. Непосредствено след това беше връчена наградата за „Играч на месеца“ на Тома Ушагелов – признание, организирано от феновете на „виолетовия клуб“.

След загубата с 4:1 от „Вихрен“ в Сандански старши треньорът Иван Иванов направи доста промени в състава, започвайки с Ангел Мартинов, Мартин Николов, Радослав Найденов, Християн Цветков, Петър Петров и Мартин Борисов.

Първото полувреме бе по-доброто на етърци. Още в 3-ата минута Петър Петров бе изведен сам срещу вратаря на гостите, но той спаси. Радослав Живков от гостите в 10-ата минута бе изведен на позиция, но ударът му беше блокиран. В 21-ата минута Християн Цветков намери Виктор Василев, чийто удар мина опасно до гредата. Чиста ситуация имаше пред Цветомир Цанев след пас на Добрев, но таранът не успя да нанесе хубав удар. ЦСКА II имаше още една възможност в 35-ата минута, когато Васил Каймаканов стреля до десния стълб.

В 42-ата минута Цветомир Цанев завърши опасна атака със силен удар край вратаря за 1:0. След почивката ЦСКА II активно потърси промяна. Удар на Юлиян Гилов срещна гредата, а в 59-ата минута съперникът направи опасна атака, но ударът на Лъчезар Иванов бе майсторски спасен от Мартинов. Още в следващата минута Ангел Мартинов отново с чудесна намеса предотврати гола.

„Виолетовите“ имаха своите шансове, като Петър Петров стреля опасно до вратата, а в 74-ата минута Кристиян Величков отдясно центрира и Тома Ушагелов с глава насочи топката на сантиметри над напречната греда. До края етърци хвърлиха много сили и не позволиха на ЦСКА II да стигне до нещо повече от минимална загуба, а в заключителните секунди при изпълнение на ъглов удар в наказателното поле на домакините се включи дори вратарят на гостите.

„Етър ВТ“: Ангел Мартинов, Георги Александров, Мартин Николов, Мартин Борисов (55 Никола Борисов), Виктор Василев, Радослав Найденов (69 Тома Ушагелов), Стелиян Добрев (65 Атанас Атанасов), Стефан Трайков, Християн Цветков (65 Чавдар Ивайлов), Цветомир Цанев (69 Кристиян Величков), Петър Петров.