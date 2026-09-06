Талантите на ШК „Етър“ са отборни шампиони на България на ускорен шах

Талантите на ШК „Етър“ грабнаха титлата на Държавното първенство по ускорен шах /контрола 15минути + 10 секунди/, при юношите до 14 години. Те завоюваха златото в сериозна конкуренция на най-добрите отбори в България. В курорта Боровец се провеждат държавните отборни първенства до 10, 14 и 18 години.

Етърци постигнаха еднолична победа с 9 мач точки, с което си осигуриха първото място.

За шампионския отбор играха: Виктор Стоядинов, Ивайло Капарашев, Веселин Ангелов и Калоян Стоянов, като Калоян е индивидуален победител на четвърта дъска с 5 от 6 точки сред всички конкуренти. Състезателите на клуба показаха шампионски дух и воля за победа. Те остават в същата възрастова група и за следващата година.

ШК „Етър“ завоюва още едно престижно отличие – бронзови медали на класически шахмат /контрола 90 минути + 30 секунди/. Търновските шахматисти разделиха 2-3 място, но по допълнителни показатели станаха бронзови медалисти.

Състезанието се проведе в 7 кръга. Виктор Стоядинов отново пое тежестта на първа дъска и показа характер. Ивайло Капарашев със 6 от 7 точки и Веселин Ангелов с 5.5 от 7 точки са индивидуални победители съответно на трета и четвърта дъска сред всички конкуренти, разказа треньорката на младите шахматисти Светла Йорданова.

Първенството продължава и днес, с най-атрактивната контрола- блиц.