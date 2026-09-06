Васил Христов: „Единението не означава да мислим еднакво, а да можем въпреки различията да си подадем ръка“

Уважаеми съграждани,

6 септември е ден за гордост, но и ден за дълбок размисъл. Преди години нашите предци са доказали пред света, че истинската сила на една нация не се измерва с нейните оръжия или богатства, а със способността на хората да се обединят в името на една голяма кауза.

141 години след тази дата, в свят на предизвикателства и разделения заветът „Съединението прави силата“ звучи по-актуално от всякога. Единението не означава да мислим еднакво, а да можем въпреки различията си да си подадем ръка. Единението е осъзнаването, че бъдещето на нашата община и на страната ни зависи от общите ни усилия, от споделената ни отговорност и от грижата за човека до нас.

Нека работим сплотени, за да оставим на децата си една по-силна, по-достойна и по-единна България.

Пожелавам на Вас и Вашите семейства здраве, мир и мъдрост.

Честит Ден на Съединението на България!

Васил Христов

Кмет на община Лясковец