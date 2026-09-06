Велико Търново отбеляза 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

Пред сградата на Общината тържествено беше издигнат и националния флаг, а в церемонията се включиха зам.-кметът Нейко Генчев, отец Славчо и зам.-началникът на Националния военен университет полковник Георги Крайнов, който прие и строя на курсантите.

Приветствено слово към великотърновци и гостите на Велико Търново отправи Нейко Генчев. Възпитаници на Природо-математическата гимназия „Васил Друмев“ изпълниха литературно-музикална композиция „На теб, Българио свещена, покланям песни си сега!“.

Празникът продължи пред паметника „Майка България”, където Негово Високоблагоговейнство свещеноиконом Славчо Иванов отслужи празничен благослов. Всички официални гости поднесоха венци и цветя на признателност пред паметника „Майка България”.

Кулминацията на 6 септември беше преминаването на Почетния караул в тържествен марш. Сред гостите на празника бяха народните представители проф. Янка Тянкова, доц. Диана Димитрова, д-р Александър Узунов и зам.-ректорът на Великотърновския университет доц. Боряна Здравкова.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: НВУ