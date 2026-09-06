Венцислав Спирдонов: „Има ли обща мечта и воля да я осъществи, няма граница, която да спре стремежа към единство“

Уважаеми жители на Велико Търново и общината,

Вече 141 години България знае, че Съединението прави силата!

6 септември 1885 година остава в историята като деня, в който българският народ доказа – има ли нацията обща мечта и воля да я осъществи, няма граница, която да раздели стремежа й към единство.

Съединението на Княжество България и Източна Румелия е едно от най-значимите събития в българската история – акт на смелост, решителност и национално достойнство.

141 години по-късно този ден продължава да ни напомня, че силата на България е в способността ни да бъдем заедно – да пазим общата си памет, да отстояваме ценностите си и с поглед към бъдещето да градим страната, която искаме да оставим на бъдещите поколения.

Съединението не е само страница от историята. То е пример, че големите промени започват тогава, когато хората повярват в една обща кауза и поставят общото пред разделението.

Нека бъдем достойни наследници на онези, които преди 141 години превърнаха националния идеал в реалност.

Нека пазим единството си, да обичаме Велико Търново и България!

Нека никога не забравяме, че Съединението прави силата!

Честит Ден на Съединението!

Венцислав Спирдонов

Председател на Великотърновския общински съвет