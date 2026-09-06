Ветерани на великотърновския баскетбол си организираха вълнуваща среща

Ветерани от славното минало на великотърновския мъжки и женски баскетбол си организираха вълнуваща среща в навечерието на Празника на Съединението.

Студентски шампиони на България от 1975 г., призьори от „А” и „Б” баскетболните групи от 70-те и 80-те години пристигнаха в старата столица. Инициатор на срещата бе енергичният и неостаряващ Ивайло Малчев, който в духа на доброто старо време, посрещна представителките на женския отбор на „Етър” с червени рози.

Венци Гечев, Борис Арсов, Антон Петров, Николай Спасов, Петьо Благоев, Валери Йотов и Ивайло Малчев „отсрамиха” славния мъжки отбор на „Етър”, който преди 40-50 години делеше слава (а понякога беше и по-обичан!) с футболистите на старата столица. От студентския женски отбор и някогашния „Етър” на срещата присъстваха Румяна Начева, Ивона Гостилова, Руми Дъчева, Йонка Бунева, Христина Киселкова, Божия Михайлова, Димитринка Бояджиева и Ваня Панайотова.

Времето безмилостно оставя своя отпечатък върху всичко и всички. И както е прието на подобни срещи – първо се почитат тези, които сме изгубили през годините – треньорите Стефан Върбанов, Жоро Кожухаров, Стефан Симеонов, Тодор Младенов, Елка Денчева, Кънчо Крушев, Иван Балъков…

За съжаление, и много от любимците на търновската публика, които изправяха трибуните на игрище „Юнак”, спортната зала „Ивайло” и навсякъде, където „Етър” играеше, също вече не са сред нас – Христо Чавдаров, Спас Гешев, Драгомир Манев, Митко Арнаудов, Марин Каменов, Симеонка Иванова – Мони … Всеки прегърнал идеята “I love this game” още в детството си, остава верен и я носи в сърцето си до край. Това се увериха за пореден път всички, които успяха да дойдат на срещата във Велико Търново. Спомени, весели случки, смях, разкази, черно – бели и цветни снимки… безброй въпроси и куп отговори, наздравици и неизменни пожелания за нови срещи съпътстваха необикновената вечер, превърнала се във вълнуваща нощ. Здравословни проблеми, преклонна възраст, както и далечни разстояния, не позволиха на някои да присъстват, но всички приеха идеята на неуморимия Ив. Малчев и основаха единодушно „Дирекция по управление на празниците и емоциите” с двама „директори” и един „гл.секретар”.

Звучи леко странно и малко смешно, но напълно в унисон с добрите стари традиции, които от младежките години до сега държат бодър духа на етърци, играли под двата баскетболни коша! Няма съмнение, че новата Дирекция ще бъде главен организатор на следващата среща на поколенията!

Румяна НАЧЕВА

Текст снимка: прави от ляво на дясно: Венци Гечев, Ивайло Малчев, Йонка Бунeва, Божия Михайлова, Ваня Панайотова, Ивона Гостилова, Борис Арсов, Румяна Дъчева, Петьо Благоев, Николай Спасов, Румяна Начева, Антон Петров клекнали –Димитринка Бояджиева и Христина Киселкова.