Йордан Цонев: „Съединението е първата реална стъпка към сбъдването на националния идеал“

Уважаеми съграждани,

На 6 септември се прекланяме пред едно от най-великите дела в нашата история.

Обединението на Княжество България и Източна Румелия през 1885 година не е просто политически акт. То се нарежда сред най-големите и значими постижения, изцяло подготвени, изстрадани и извършени от българи. То е първата реална стъпка към сбъдването на националния идеал – идеал за единна, свободна и силна България.

Днес, повече от век по-късно, нашият дълг е да пренесем този пламък в нашето съвремие. Заветът на дедите ни не е само за прочит в учебниците, той е ежедневен изпит по родолюбие. Защото истинското обединение на народа не се случва само на площадите в празнични дни – то се кове всеки ден чрез съвместна работа в полза на нашето общество.

Съвременните предизвикателства изискват от нас същия кураж и същата зрялост. Силата ни днес се измерва с готовността ни да надмогнем разделението, да градим заедно и да пазим наследството на тези, които не се уплашиха да пренапишат историята. Нека с делата си докажем, че сме достойни за техния завет и че обединението остава наш водещ компас за бъдещето.

Честит Ден на Съединението!

Йордан Цонев

Кмет на община Стражица