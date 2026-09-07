15- годишните етърци пречупиха “Марица” (Пловдив), осми са в класирането

Победа с 1:0 постигна отборът на “Етър ВТ” над “Марица” (Пловдив) в четвъртия кръг на шампионата в Елитна юношеска група U15. Срещата се игра на изкуствения терен “Трифон Иванов” във Велико Търново.

В 70-та минута гостите останаха с човек по-малко, след като Валентин Стойчев бе отстранен. Малко след това Йордан Гълъбов излезе сам срещу вратаря на домакините, но нямаше шанс да отбележи, като топката се отби в страничната греда. В 78-та минута се стигна до дузпа в полза на етърци, а Емануил Закарян получи втори жълт картон и също напусна терена.

Наказателният удар бе изпълнен точно от Иван Росенов Ванков, като това се оказа и единственото попадение в мача, с което “Етър ВТ” стигна до успеха и със 7 точки се изкачи на осмо място.

“Етър ВТ” U16 отстъпи с 1:3 на “Академик” (Пловдив), като голът отбеляза отново Цветомир Цанков, който блесна с две попадения за победата с 2:1 като гости над “Славия” в предишния кръг.