Горнооряховският „Локомотив“ взе точка в Своге, в мач с малко голови възможности

Нулево равенство записаха отборите на „Спортист“ /Своге/ и „Локомотив“ /Горна Оряховица/ в среща от осмия кръг в първенството на Втора лига.

В по-голямата си част двубоят мина в битка, но без голям брой чисти голови положения.

В 16-ата минута „шоколадите“ бяха близо до попадение, след като Антонио Попов открадна топката, нагласи я и стреля, но Ганев спаси.

В 34-ата минута вратарят на домакините Ян Батола пък отрази удар на Мауро Рибейро.

След час игра шут на новото попълнение на тима от Своге Борилав Маринов мина над вратата, позена от Ганев. Спечелената точка е единайста в актива на горнооряховчани и преди изиграване на всички срещи от кръга им отрежда позиция.

“Локомотив“: Генадий Ганев, Дилян Георгиев, Димитър Илиев, Мариян Иванов, Кристофър Ачемпонг, Жулиян Иванов, Мартин Тодорски, Мауро Рибейро, Панайот Пасков, Спас Георгиев, Теодор Райков,.