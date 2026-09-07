Нападател е №1 на „Етър ВТ“ за август в класацията на феновете

Нападателят Тома Ушагелов стана първият победител в анкетата на Фен клуб „Етър“ за Футболист на месеца. Феновете стартираха новата си класация, като всеки месец ще гласуват за най-добре представилия се играч на виолетовите.

За август своя глас дадоха 302 души и победителят бе отличен със специална купа, връчена му от Владимир Минев преди мача „Етър ВТ“ – ЦСКА II.

Тома Ушагелов събра 21.5 % от всички гласове в анкетата. През август той игра 6 мача като титуляр, отличи се с 2 вкарани гола и три асистенции.

Втори е Ивайло Марков с 13.91% от гласовете, трети – Цветомир Цанев с 10.93%. Челната осмица допълват Георги Александров с 10.6%, Петър Петров с 6.95%, Атанас Атанасов с 6.29%, Анастас Пемперски с 5.96% и Георги Иванов с 5.3% от гласовете.