Пъдпъдъкът намалява с тревожни темпове, България ограничава дневния му отстрел

Промени в ловното законодателство ограничават броя на пъдпъдъците, които могат да бъдат отстрелвани в рамките на един ловен ден. Мярката идва на фона на сериозен спад на популацията на вида както в България, така и в Европа.

С прието на 27 август 2026 г. постановление на Министерския съвет се намаляват дневните норми за отстрел на пъдпъдък. Максимално допустимият брой птици, които един ловец може да отстреля за ден, вече е 10 вместо досегашните 15. При организирания ловен туризъм ограничението е още по-съществено – от 30 птици дневно нормата също се намалява – на 10.

Промяната идва на фона на тревожни данни за състоянието на популацията на пъдпъдъка. Според резултатите от Мониторинга на широкоразпространените видове птици в България числеността на вида е намаляла със 73,9% за периода 2005-2025 г. Данните са посочени в становище на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Негативната тенденция се потвърждава и от данните, които България докладва на Европейската комисия. Те показват спад от 40,4% за периода 1980-2024 г. На европейско ниво ситуацията също е сериозна. Специално проучване, възложено от Европейската комисия, отчита 54% намаление на популацията на пъдпъдъка от 1999 г. насам по западния и централния миграционен път.

Особено уязвими са младите птици, при които се отчитат много ниски нива на оцеляване. Това допълнително увеличава риска от задълбочаване на негативната тенденция, ако смъртността остане висока.

НАЙ-РАННИЯТ ЛОВЕН СЕЗОН В ЕС

Въпреки сериозния спад на популацията ловният сезон за пъдпъдъка и гургулицата в България през 2026 г. започна още на 8 август. По данни, цитирани от БДЗП, това е най-ранният старт на ловния сезон за двата вида сред страните от Европейския съюз, в които те се ловуват.

Количеството на отстреляните в България пъдпъдъци също е значително. За периода 2019-2024 г. годишният брой на отстреляните птици варира между 215 271 и 455 304.

На този фон природозащитниците настояват управлението на ловуваните видове да бъде съобразено с реалното състояние на техните популации, а мерките да могат да се променят според наличните научни данни.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕПОРЪЧВА ПО-СТРОГИ МЕРКИ

Заради силно негативните тенденции Европейската комисия препоръчва на държавите членки да предприемат превантивни и адаптивни действия за устойчиво управление на пъдпъдъка.

Сред посочените приоритетни мерки са временна забрана за лов, значително намаляване на отстрела и действия за увеличаване на преживяемостта на птиците и ограничаване на неестествената смъртност.

Европейската комисия препоръчва намаляване на отстрела с над 75%, докато популациите не покажат признаци на възстановяване или докато не бъде осигурена достатъчно надеждна информация, че ловуването може да се извършва устойчиво.

На този фон новото ограничение в България – от 15 на 10 птици дневно, представлява по-умерена стъпка спрямо препоръчваното от европейско ниво намаляване на отстрела.

БДЗП НАСТОЯВА ЗА АДАПТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

„Българското дружество за защита на птиците“ е внесло становища по подготвяните промени в Закона за лова и опазване на дивеча и в Правилника за неговото прилагане.

Според природозащитната организация от съществено значение е управлението на ловуваните видове да бъде адаптивно – тоест решенията за ловуването да се основават на актуални данни за състоянието на популациите и да могат своевременно да бъдат променяни при влошаване на тенденциите.

Данните за пъдпъдъка показват, че видът се намира под сериозен натиск. Намаляването на дневните норми за отстрел е една от предприетите мерки, но остава въпросът дали тя ще бъде достатъчна, за да спре дългогодишния спад и да създаде условия за възстановяване на популацията.

На фона на отчетеното намаление от близо три четвърти за последните две десетилетия опазването на пъдпъдъка все по-ясно зависи от намирането на баланс между ловните интереси и необходимостта от съхраняване на вида в природата.