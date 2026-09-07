Шахматният тим на “Етър” е държавен шампион и на блиц

14- годишните шахматисти на “Етър” прибавиха още една отборна титла от първенствата в Боровец. След златото на ускорен шах и бронза на класически, възпитаниците на Светла Йорданова станаха шампиони и на блиц (контрола 3 минути + 2 секунди). Те се класираха еднолично над всички с 10 мач точки от 6 кръга (5 победи и 1 загуба). Златото завоюваха Виктор Стоядинов, Веселин Ангелов, Калоян Стоянов и Ивайло Капарашев, като Ивайло спечели всички изиграни партии. Виктор Стоядинов отново се представи достойно на първа дъска, а най-малкия в отбора 11-годишния Веселин Ангелов игра смело на втора дъска с по-големи опоненти.

“Две титли плюс бронзови медали от държавните отборни първенства за 2026 г. ШК “Етър” е единственият отбор с пълен комплект медали при юноши до 14 години! Освен шампиони, нашите млади шахматисти са и отлични ученици. Виктор Стоядинов ще бъде ученик в ПМГ “Васил Друмев”, Калоян Стоянов в СУ “Емилиян Станев”, Ивайло Капарашев в ОУ “Св. Патриарх Евтимий”, а Веселин Ангелов ще е петокласник в СМГ “Паисий Хилендарски” в София. Браво момчета, гордеем се с вас!”, коментира щастливата треньорка Светла Йорданова.