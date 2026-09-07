Женският тим на “виолетовите” с победа в София

Женският отбор на „Етър ВТ“ спечели гостуването в София във втория кръг на първенството на “Академия за футболно развитие” с 2:1. “Виолетовите” имаха пълен превес и подпечатаха победата си в края на първото полувреме.

В 44-ата минута Теодора Сомова от дистанция изпълни пряк свободен удар, прехвърляйки вратарката на домакините за 0:1. В добавеното време пък Теодора Димитрова с хубав удар в ъгъла удвои. В средата на втората част домакините върнаха едно попадение и мачът завърши 1:2 за етърки, които играха без някои титулярки.

Великотърновки в следващия кръг състава на “Спортика” (Благоевград).