12,4 млн. евро е бюджетът на община Полски Тръмбеш

Повече средства за образование, инвестиции във всички населени места и близо 3,83 млн. евро разчет за европейски проекти

Бюджетът на Община Полски Тръмбеш за 2026 г. идва с една историческа за местните финанси промяна – това е първият общински бюджет в евро.

Общата му рамка е 12 435 000 евро, като в тази сума са включени и преходните остатъци. От тях 7 152 256 евро са приходи за финансиране на делегирани от държавата дейности, а 5 282 744 евро са приходи с местен характер. Собствените данъчни приходи са планирани на 707 182 евро, а неданъчните – на 2 261 745 евро. Общата субсидия за държавно делегираните дейности е 6 516 268 евро. Целевата субсидия за капиталови разходи е 684 700 евро, а за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища са предвидени 41 700 евро.

Най-голямото перо в бюджета е образованието – 4 815 848 евро. След него се нареждат жилищното строителство, благоустройството, комуналното стопанство и опазването на околната среда с 2 262 099 евро, общите държавни служби с 1 996 157 евро и социалното подпомагане и грижи с 1 316 950 евро. За култура, почивни дейности и религиозно дело са предвидени 992 091 евро, а за икономически дейности и услуги – 664 051 евро.

Социалната политика също заема значително място в бюджета – общо 1 316 950 евро. Сред най-големите местни разходи е Домашният социален патронаж – 463 200 евро. Услугата е разчетена за капацитет от 500 потребители и персонал от 18 души. За 15-те клуба на пенсионера, инвалида и други са предвидени 136 900 евро. За Центъра за обществена подкрепа са планирани 210 539 евро, за Центъра за социална рехабилитация и интеграция – 209 274 евро, а за „Асистентска подкрепа“ – 229 099 евро.

Бюджетът запазва и една от преките мерки в подкрепа на младите семейства – 11 000 евро за еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете.

2,26 МЛН. ЕВРО ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО, ЧИСТОТА И ЖИЗНЕНА СРЕДА

Функцията, която жителите вероятно усещат най-пряко в ежедневието си, е „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“. За нея са планирани 2 262 099 евро, изцяло от общинско финансиране.

В тази сума влизат уличното осветление, ремонтът и поддържането на улиците, чистотата, озеленяването и други комунални дейности. Общият бюджет на дейността за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа е 233 777 евро, като обхваща улици, тротоари, площадни пространства и зимно поддържане.

За чистота са планирани 1 061 435 евро, а за поддръжка на зелените площи в града и останалите населени места – 12 600 евро.

ГОЛЕМИЯТ АКЦЕНТ – ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 6,83 МЛН. ЕВРО

Една от най-интересните части на бюджет 2026 е инвестиционната програма. В проекта за решение тя е в размер на 6 830 663 евро. Само целевата субсидия от държавния бюджет за капиталови разходи е 684 700 евро. Капиталовият разчет показва, че през годината се планира работа по голям брой обекти както в Полски Тръмбеш, така и в селата. Особено сериозен е пакетът от водопроводни реконструкции. С целевата капиталова субсидия са предвидени обекти в Масларево, Климентово, Вързулица, Орловец, Полски Сеновец, Каранци и Раданово. Сред тях са 179 458 евро за реконструкция на водопровод по ул. „Двадесет и шеста“ в Раданово, 102 986 евро за ул. „Седма“ в Полски Сеновец и 89 255 евро за водопроводни участъци в Орловец.

Сред големите инвестиционни намерения е и изграждането на съблекални и футболно игрище към Спортен комплекс „Добри Динев“ – обект за 571 479 евро.

Капиталовата програма включва още изграждане на фотоволтаични системи, видеонаблюдение, техника, електрически автомобил и зарядна станция за социалните услуги, както и инвестиционен проект за бъдеща резидентна грижа за възрастни хора в с. Климентово.

БЛИЗО 3,83 МЛН. ЕВРО ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ

Отделно от общинския бюджет е изготвен индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз. За 2026 г. той е 3 831 400 евро. Най-голям е делът по Програмата за развитие на селските райони – 3 178 225 евро. По Националния план за възстановяване и устойчивост са разчетени 426 831 евро, по Програма „Развитие на човешките ресурси“ – 157 122 евро, по програмата за храни и основно материално подпомагане – 56 500 евро, а по Програма „Образование“ – 12 722 евро.

Сред проектите са мащабни рехабилитации на улици в селата. Един проект обхваща Куцина, Петко Каравелово, Стефан Стамболово и Раданово, втори – Страхилово, Полски Сеновец, Иванча, Павел и Каранци, а трети – Климентово, Масларево, Вързулица и Орловец.

Предвидени са още средства за енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в Полски Тръмбеш, фотоволтаични системи и електрически превозни средства за социалните услуги, „Иновативни здравно-социални услуги“, програми за заетост и образователни проекти.

ОТКЪДЕ ИДВАТ ПАРИТЕ?

Предвижда се през годината да бъдат събрани и 208 000 евро просрочени вземания – 100 000 евро от данъчни приходи, 100 000 евро от общински такси и 8 000 евро от приходи и доходи от собственост.

Зад цифрите в бюджет 2026 се очертават няколко ясни посоки – запазване на публичните услуги, значително финансиране на образованието и социалните грижи и силен инвестиционен акцент върху улици, водопроводи, енергийна ефективност и инфраструктура в населените места.

Самата община формулира пет основни приоритета: по-качествени публични услуги и инфраструктура, балансирано развитие на населените места, повече грижа за уязвимите хора, подкрепа за културата и спорта и успешно приключване на проектите от инвестиционната програма.

В крайна сметка бюджет 2026 не е просто таблица с приходи и разходи. Той е обещание за това как трябва да изглежда общината през следващите месеци – с по-добри улици и водопроводи, по-сигурна социална подкрепа, стабилно образование и повече инвестиции във всички населени места.

Сега най-важното предстои – цифрите да се превърнат в реални резултати. Защото стойността на един бюджет не се измерва само в милиони евро, а в това дали хората ще усетят промяната в ежедневието си – пред дома, по улицата, в училището, в социалната услуга и в населеното място, в което живеят.