Честит празник, Полски Тръмбеш!

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

УВАЖАЕМИ ГОСТИ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ,

Приемете нашите сърдечни поздрави по случай 8 септември – Празника на град Полски Тръмбеш и светлия християнски празник Рождество на Пресвета Богородица!

Днешният ден носи със себе си особен дух и светлина. Той ни обединява около корените ни, около любовта към родното място и общата ни отговорност за неговото развитие. На този ден обръщаме поглед назад с благодарност към поколенията, съградили с труд, мъдрост и вяра облика на Полски Тръмбеш, предали ни най-ценните уроци по човечност и родолюбие, и гледаме напред с енергията на младите, които дават нов тласък и надежда за утрешния ден.

Нека празникът на града бъде символ на успех и единство. Защото само заедно – с взаимно уважение, задружни усилия и съзидателен дух – можем да продължим да градим и превръщаме Полски Тръмбеш в добър и сигурен дом за нашите деца и всички нас.

Пожелаваме Ви здраве, мир и благоденствие! Нека Пресвета Богородица закриля всеки дом, да бди над нашия град и да ни дава сили и вдъхновение за нови начинания!

Честит празник!

Росен Русанов

в.и.д. кмет на община Полски Тръмбеш

Маринета Кузманова

Председател на ОбС – Полски Тръмбеш