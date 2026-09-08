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Честит празник, Полски Тръмбеш!

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УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

УВАЖАЕМИ ГОСТИ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ,

Приемете нашите сърдечни поздрави по случай 8 септември – Празника на град Полски Тръмбеш и светлия християнски празник Рождество на Пресвета Богородица!

Днешният ден носи със себе си особен дух и светлина. Той ни обединява около корените ни, около любовта към родното място и общата ни отговорност за неговото развитие. На този ден обръщаме поглед назад с благодарност към поколенията, съградили с труд, мъдрост и вяра облика на Полски Тръмбеш, предали ни най-ценните уроци по човечност и родолюбие, и гледаме напред с енергията на младите, които дават нов тласък и надежда за утрешния ден.

Нека празникът на града бъде символ на успех и единство. Защото само заедно – с взаимно уважение, задружни усилия и съзидателен дух – можем да продължим да градим и превръщаме Полски Тръмбеш в добър и сигурен дом за нашите деца и всички нас.

Пожелаваме Ви здраве, мир и благоденствие! Нека Пресвета Богородица закриля всеки дом, да бди над нашия град и да ни дава сили и вдъхновение за нови начинания!

Честит празник!

Росен Русанов

в.и.д. кмет на община Полски Тръмбеш

Маринета Кузманова

Председател на ОбС – Полски Тръмбеш

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One thought on “Честит празник, Полски Тръмбеш!

  • Ех , туй Плоски ТрАмбИш …..
    Що боклук е родило (да ма извини Веско Маринов) , раждало и ще продължава да ражда …..
    П.С- Бозата им става , обаче , Ор’ътъ , не

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