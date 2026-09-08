Готов е първият саниран жилищен блок в Полски Тръмбеш

Първата санирана жилищна кооперация в Полски Тръмбеш вече е факт.

Намира в центъра на града на ул. „Раковска” и в нея живеят 20 семейства, обединени в сдружение „Еделвайс”. Блокът бе одобрен по Плана за възстановяване и устойчивост на стойност 661 556 лв. през 2024 г. и е строен през 1974 г. Санирането започна тази година и приключи в срок. В резерва на програмата преди две години остана друга жилищна кооперация за саниране, за която Общината също кандидатства и бяха отпуснати 780 754 лв., но тя все още чака. Преди 10 години в града е била санирана кооперация „Слънце”. Сега Общината изпълнява приета тригодишна стратегия за енергийна ефективност с конкретна цел за периода 2024–2026 г. – постигане на икономии на енергия в размер на 1122,00 MWh/y.