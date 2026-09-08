Петя Иванова, управител на Smart Staf: „Все още срещам кандидати с блясък в очите – хора, които искат да работят, да се развиват и да успяват, това ме мотивира!“

Намирането на подходящите хора за правилните позиции в условията на все по-динамичен пазар на труда се превръща в едно от най-сериозните предизвикателства пред бизнеса в България.

За да подпомогнат работодателите и кандидатите за работа, от няколко години решения търси агенцията за подбор на персонал Smart Staf, ръководена от Петя Иванова – специалист с дългогодишен опит в управлението на човешки ресурси и развитието на пазара на труда.

От създаването си през 2020 година компанията се стреми да бъде много повече от посредник между работодатели и кандидати. Мисията на Smart Staf е да изгражда устойчиви партньорства и да осигурява на работодатели и служители перспектива за развитие.

МЕЖДУНАРОДНОТО ПРИЗНАНИЕ ЗА ОТЛИЧНАТА РАБОТА НА КОМПАНИЯТА НЕ ЗАКЪСНЯВА

Професионализмът и последователната работа на екипа привличат вниманието на авторитетни институции и медии извън България. Наскоро Петя Иванова беше поканена за интервю от британското списание Vagabond – признание, което идва като естествен резултат от разширяването на дейността на компанията и успешната работа с международни партньори и работодатели.

„Чувстваме се горди, че трудът ни получава такава оценка. Поканата беше приятна изненада, но и доказателство, че когато работиш последователно и професионално, резултатите не остават незабелязани“, споделя Петя Иванова.

Smart Staf не спира да открива правилните хора за нуждите на бизнеса

Пазарът на труда изглежда, че не страда от липса както на кандидати, така и на работодатели. Но често реалността е различна. Защото основна трудност е да откриеш подходящите работници и служители за изискванията и очакванията на работодателите. Според Петя Иванова именно това е причината Smart Staf да разшири своята дейност над традиционния подбор на персонал. Компанията извършва задълбочен анализ както на работодателите, така и на кандидатите, за да гарантира дългосрочно и устойчиво сътрудничество.

„Днес не е достатъчно просто да изпратиш автобиография или да публикуваш обява. Необходимо е да разбереш реалните нужди на бизнеса и истинските очаквания на хората, които търсят работа. Само така могат да се изградят успешни екипи.“

ХРОНИЧНИЯТ ДЕФИЦИТ НА КАДРИ В МНОГО ОТРАСЛИ НАЛАГА ТЪРСЕНЕ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА ЕС

Един от повратните моменти в развитието на компанията е включването на услугата по подбор и назначаване на работници от трети страни, извън Европейския съюз.

Петя Иванова признава, че дълго време е избягвала да развива услугата, но в крайна сметка тя се превръща в много търсена за реалностите на българския пазар. Особено за работодатели, заети в строителния бранш, туризма, земеделието. Напоследък дори и в здравеопазването се наемат квалифицирани специалисти от трети държави.

„Работодателите искат да се развиват, да разширяват производството си и да останат конкурентоспособни. В същото време все по-трудно намират хора за определени позиции. Липсата на работна сила наложи да потърсим решения извън пределите на Европейския съюз.“

Днес Smart Staf подпомага компании от различни сектори при подбора и интеграцията на служители от страни извън ЕС. Практиката показва, че при добре организиран процес работниците проявяват гъвкавост и адаптацията им протича с бързи темпове.

„Въпреки първоначалните езикови бариери чуждестранните работници успяват бързо да се включат в работния процес чрез комбинация от обучение, технологични средства за превод – приложения и дигитални инструменти, и с подкрепа от работодателя. В повечето случаи им е необходима около седмица, за да навлязат в основните си задължения“, обяснява Петя Иванова.

ДЕФИЦИТ НА КАДРИ СЕ ОТЧИТА НАЙ-ВЕЧЕ ПРИ ТЕЖЪК ФИЗИЧЕСКИ ТРУД И РАБОТА НА СМЕНИ

Агенцията анализира, че най-сериозни затруднения изпитват работодатели в сектори, свързани с тежък физически труд, непрекъсваем производствен цикъл и работа на смени.

„Все повече компании срещат трудности при намирането на персонал за нощни смени, производствени дейности и позиции, които изискват висока физическа натовареност. Там вносът на работници от държави извън ЕС се превръща в ефективен инструмент за осигуряване на необходимата работна сила.

Работодателите могат не само да запълнят свободните позиции, но и да увеличат производителността, да подобрят организацията на работа и да създадат условия за устойчив растеж, стига да планират правилно дейността си“, посочва още Петя Иванова.

ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, СЪЧЕТАНИ С КОМПЕТЕНТНОСТТА НА HR ЕКСПЕРТИТЕ

В ерата на изкуствения интелект все повече компании автоматизират процесите по подбор на персонал. Според Петя Иванова обаче AI трябва да бъде помощник, а не заместител на човешката преценка и задълбочения анализ на кандидатите.

„Използваме изкуствен интелект, за да оптимизираме процесите и да спестяваме време, но не разчитаме изцяло на него. Продължаваме да провеждаме лични срещи с кандидатите, да анализираме техните мотивации, цели и очаквания“, се аргументира тя.

По думите й много работодатели пропускат качествени кандидати именно защото разчитат изцяло на автоматизирани системи за подбор, които невинаги успяват да разчетат правилно потенциала на човека зад автобиографията.

БЪЛГАРСКИЯТ СЛУЖИТЕЛ ОСТАВА ЦЕНЕН КАПИТАЛ ЗА ИКОНОМИКАТА

Въпреки трудностите на пазара на труда Петя Иванова е оптимист за бъдещето. Тя е убедена, че българските работници продължават да бъдат сред най-адаптивните, мотивирани и способни кадри в региона.

„Виждам потенциал в хората. Все още срещам кандидати с блясък в очите – хора, които искат да работят, да се развиват и да успяват. Именно това ме мотивира да ги срещам с работодатели, които също се борят за развитието на своите компании.“

Амбицията на Smart Staf е през следващите години процесът по намиране на работа и подбор на персонал да стане по-достъпен, по-прозрачен и по-ефективен както за работодателите, така и за кандидатите.

Чрез комбинация от съвременни технологии, задълбочено познаване на пазара на труда, развиване на международни партньорства и индивидуален подход към всеки клиент компанията продължава да доказва, че успешният подбор не е просто запълване на свободна позиция, а изграждане на ефективна връзка между хора и бизнес.

Защото, когато правилните хора срещнат правилния бизнес, се създават условия за икономически напредък.