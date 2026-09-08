33 г. една от емблемите на града е общинският хотел „Есперанто”

ОБЩИНСКИЯТ ХОТЕЛ „Есперанто” в Полски Тръмбеш е една от емблемите на града вече 33 години. На пръстите на едната ръка се броят общините, които имат свой хотел, а в Търновска област той е единствен.

Сградата е построена през 1987 година на парцел с площ 1145 кв. м и застроена площ 551 кв. м на 4 етажа с партер. Стопанисван е от РПК Полски Тръмбеш до момента на актуването му като общинска собственост съгласно заповед на министъра на финансите от 12.05.1993 година. Основанието е решение на ОбС № 145 от протокол 27/ 13.09.1993 година. С договор за покупко-продажба от 13.10.1994 год. 221 кв. м от партера са продадени на Първа частна банка, която настанява там своя офис. Към момента тази част е собственост на физическо лице.

ЗАЩО „ЕСПЕРАНТО“? Езикът есперанто е създаден в края на 70-те и началото на 80-те години на 19-и век от Людвик Заменхоф. Изучаването му в Полски Тръмбеш е подето от изтъкнатия учител Кирил Манолов. Езикът се е изучавал усилено от малки и големи. В знак на признателност към труда на изтъкнатия учител и популяризирането на езика на хотела в Полски Тръмбеш е дадено името „Есперанто“. В сградата му се намира и офисът на клуба. Традициите и днес са запазени. В продължение на няколко години Община Полски Тръмбеш инвестира собствени средства в основен ремонт на партера, първия, втория и четвъртия етаж. На третия етаж, чийто ремонт предстои, са разположени офиси на политически партии и организации.

Към настоящия момент хотел „Есперанто“ разполага с 37 стаи с две и три легла за настаняване на гости на града и общината.

Всяка една стая е с ново обзавеждане, собствен санитарен възел, хладилен шкаф, климатик, кабелна телевизия и интернет.

На разположение на гостите е и собствен паркинг. В хотела работят управител, четирима администратори и една камериерка. От 1.02.2026 година цените имат промяна. Цена за един човек в стая е 33.00 евро, двама души в стая – 39.00 евро, трима в стая – 42.00 евро. Цената на апартамента е 51.00 евро.

Освен българи в хотела редовно отсядат и чужденци от Германия, Румъния, Северна Македония, Гърция, Турция, Украйна. Тази година са нощували туристи и от Швейцария, Франция, Малта, Русия, Молдова и Нидерландия. Хотел „Есперанто“ се посещава от лица, които работят на територията на общината, посетители на минералните басейни и басейна в местността Ловен парк, участници в състезания по шахмат, тенис на маса, петанк и други събития, организирани от Община Полски Тръмбеш и организации с нестопанска цел. В последните месеци нощуват и групи, работещи по строежа на автомагистрала „Хемус“. Най-натоварен е хотелът по време на „Авлига пее“ – с. Обединение, „Полските щурчета“ и празника на града. Свободни стаи за тези дни няма, а резервациите се правят месеци преди това. Няма свободни места и по време на пролетната и зимната ученическа ваканция и провеждането на спортни състезания по тенис на маса. Тогава в хотела отсядат състезателите в национални първенства по тенис на маса.

От 1.04.2026 година хотел „Есперанто“ се стопанисва от Общинско предприятие „Стопански дейности“ с управител Ясен Дочев, което обединява общинските дейности, реализиращи приходи от стопанска дейност. В текущата си дейност персоналът на хотела разчита на помощта на ОП „Поддръжка и ремонт на общински имоти“ с управител инж. Пламен Цаков и ръководството на Община Полски Тръмбеш.