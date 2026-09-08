Задържаха двама за хулиганство

Служители на РУ – В. Търново задържаха двама мъже за хулиганство . В петък вечерта униформени от полицейското управление посетили сигнал за нарушаване на нощната тишина в района на църквата „Св. Св. Кирил и Методий“ в областния град.

Установените лица демонстрирали арогантно поведение и отказали да представят документ за самоличност, отправили обиди и направили опит за саморазправа. В хода на разследването е изяснено, че съпричастни към деянията са двама мъже на 47 и 55 години и двамата от В. Търново, известни на полицията.

Двамата са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая се води досъдебно производство.