6 казана булгур и 55 златни медала раздадоха на деветия празник на царевицата в Страхилово

ШЕСТ КАЗАНА С БУЛГУР, 55 ЗЛАТНИ МЕДАЛА, 8 сребърни, 11 бронзови и една поощрителна награда бяха раздадени на деветия празник на царевицата в Страхилово тази година.

В събитието участваха над 500 самодейци от четири области в страната. Изпълненията на 75-те участници бяха оценявани от компетентно жури в състав: г-жа Юлия Цанкова – фолклорист, изследовател и преподавател, дългогодишен продуцент, автор и водещ в БНР, д-р Генчо Генчев – доктор по етнология и научен сътрудник към Великотърновския университет по проблемите на традиционната култура и кмет на Свищов, д-р Росен Маринов – специалист по традиционни и нови изкуства.

Раздадени са награда на кмета на община П. Тръмбеш, награда на кмета на село Страхилово, награда на председателя на НЧ “Просвета 1898-Страхилово”, награда на журито, награда на публиката и награда за най-добър съпровод. Специална грамота за дългогодишно творчество получи 93-годишният Петър Райков от Габрово, диплом за най-млад участник отиде при 4-годишна участничка при сдружение за спорт за всички „Фламинго ЕТНО“ – град Русе. Достойно се представи и получи първа награда и златен медал 11-годишният Борис Стефанов – представител на ансамбъл “Българче” от Велико Търново, който е със страхиловски корени и свири на кавал.

Фолклорният празник на селото се е превърнал в нещо повече от ежегодно събитие и е напоен с уханието на вкусен булгур по местна рецепта, защото явно традициите не се съхраняват само в музейни сбирки и стари снимки, казва секретарят на читалището в Страхилово Милена Минчева