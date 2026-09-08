„Даскалоливницата“ отвори врати за „Есен по еленски“, на място правиха мармалад от сини сливи

„Есен по еленски“ събра вкусове, спомени и традиции в АИК „Даскалоливницата“. Празникът превърна двора на архитектурно-историческия комплекс в място за среща между поколенията, където традициите, домашните вкусове и спомените от миналото оживяха чрез аромат, усмивки и споделени преживявания.

Инициативата на Музей на Възраждането „Иларион Макариополски“ събра много гости и еленчани, които се потопиха в атмосферата на старите домашни обичаи и се докоснаха до познати вкусове от еленската трапеза.

Сред акцентите на празника бяха приготвянето на традиционен мармалад от сини сливи, като в големия казан бяха вложени 20 кг от есенния плод, над 300 домашни бухти, около 100 мекици, както и традиционният „бял мъж“.

В създаването на празничната атмосфера се включиха екипът на музея и жените от Културен клуб на пенсионера „Възраждане“, които заедно приготвиха традиционните ястия и показаха, че кулинарното наследство е жива част от културната памет на Еленския край.

Специално внимание беше отделено и на най-малките участници. Децата от Център за подкрепа за личностно развитие – Елена, с ръководител Петя Иванова се включиха в празника със старите детски игри от миналото.

„Есен по еленски“ показа, че традициите продължават да живеят – чрез хората, които пазят старите умения, чрез децата, които ги откриват, и във всички, които намират своя път към културното наследство на Елена.

Ана РАЙКОВСКА