Димитър Чотов кръстен на екватора с морското име Бича акула

Морякът, развял знамето на Полски Тръмбеш на Антарктида, поел по пътя на баща си, който бил подводничар

НЯКОЛКО СА НЕЗАБРАВИМИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА 22-ГОДИШНИЯ МОРЯК ОТ ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Димитър Чотов по време на пътешествието му до Антарктида и обратно.

Той бе включен в 34-тата българска експедиция на борда на научноизследователския кораб „Св. св. Кирил и Методий“. На 21 декември 2025 г. корабът акостира на чилийското пристанище Пунта Аренас, след което се отправя към Южния полюс и на 26 декември достига бреговете на остров Ливингстън. На Нова година морякът развя знамето на Полски Тръмбеш на Южния полюс и това бе първата българска община с флаг там. Младият родолюбец вече има и свой отпечатък на Антарктида. Димитър Чотов е поставил табела с надпис „Полски Тръмбеш“ в Българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“.

Завърна се във Варна през април. Сега Митко е в родния си град и си почива, после отива на училище във военноморската академия „ Н. Й. Вапцаров”, където догодина трябва да завърши като лейтенант и механик на кораби и машини. През юли бе поканен на изложбата „Антарктика – тишината говори“ в Историческия музей в Полски Тръмбеш, където с вълнение разказа за участието си експедицията.

Сертификати за кръщене на екватора и минаване през опасния проток Дрейк

ДИМИТЪР ЧОТОВ ИМА МОРСКО ИМЕ БИЧА АКУЛА ОТ ЕКВАТОРА. Това е традиционен стар моряшки ритуал. Той се прави, когато кораб пресече екватора за първи път. Членовете на екипажа, които минават оттам за първи път, получават ново морско име и минават през шегаджийски изпитания от бог Нептун. Това се е случило и с Митко и още 7 души от екипажа на кораба в края на ноември м.г., за което има специален сертификат, връчен от капитана на кораба. Член на екипажа, който вече е минал през такова кръщене, се облича като Посейдон, на новопокръстените се дава супа от морска вода с водорасли.

Другият сертификат е за успешно преминаване през опасния проток Дрейк, който се намира между Чили и Антарктида. „…В този пролив има доста потънали кораби, защото времето се влошава много бързо и винаги се чака да има безопасен коридор. Всички от екипажа, които не са минавали през Дрейк, също получиха сертификати. Вълненията при връчването и на двата сертификата за мен са съвсем ново и вълнуващо преживяване и ще го помня винаги, защото не знам дали пак ще участвам в такава експедиция”, разказа Димитър, но за съжаление, не можа да намери снимки от церемониите.

Българи в Аржентина посрещат нашия кораб с ритуал

БЪЛГАРИТЕ ОТ АРЖЕНТИНСКИЯ ГРАД КОМОДОРО СА ПОСРЕЩНАЛИ нашия кораб със специален ритуал и много изненади и това е сред приключенията на Димитър. Имало е предварителна уговорка за визитата на кораба по време на експедицията. „Преди много години българи са се заселили там, но сега ни посрещнаха по-скоро техните внуци, които, разбираемо, не знаят български, но се разбирахме на английски. Първите заселници са се занимавали с нефт и отглеждане на различни култури. Тази колония е вероятно най-голямата в Аржентина. Хората ни бяха направили макет на българския кораб, а ние им занесохме вино и ракия и българска народна музика. Аржентинка с български корен се бе омъжила за местен младеж преди година, но сега празнуваха с нас първата година от брака си. По време на предишно преминаване на кораба, мен тогава ме е нямало, момчето е предложило брак на момичето на кораба и сега играха български хора, имаше ритуал на бръснене на мъжа и още много други изпълнения…”, с охота споделя още Митко. Нашият кораб е минал и през Бразилия, където също са спирали.

Кръвта вода не става – бащата на Митко е бил подводничар в казармата

МОРЯКЪТ КАЗВА,ЧЕ СБЪДВА ДЕТСКАТА СИ МЕЧТА, но всъщност той е закърмен с нея от баща си Христо Чотов, който в казармата е бил подводничар. В детските години той постоянно говорил на момчето за морето и заради това Митко се записал в морската ни академия. Освен това той е запален по механиката още от малък. На 6 г. си купува със свои спестени пари скутер. Обича да разглобява и сглобява. Заради това се е записал за механик при следването си. Казва, че механиците са сърцето на един кораб, но те са в сянка, защото не са на палубата. От тях обаче зависи техническата изправност на машините.

„…Ние сме 15 души и сме отличен колектив, много се разбираме. Доволен съм от избора си, защото от 8-и клас си мечтаех да съм механик, разбирам от техника и това ми е страст. Приятелите ме търсят за ремонти и така се чувствам полезен. На кораба си измайсторих едно куче от отпадъци.

Дори в най-голямата буря от Бразилия към Аржентина всички бяхме долу в машинното. С моя колега Алекси Желязков от Бургас много си помагахме. Повечето курсанти и моряци на кораба са от района на морето, от Търновска област освен мен няма друг, но има едно момче от Попово“, споделя Митко. И припомня, че в академията се влиза доста трудно и с много изпити, отличниците получават стипендия.

В ЛИЧЕН ПЛАН МИТКО ОЩЕ СИ НЯМА ГАДЖЕ, НО И ТОВА ЩЕ СЕ СЛУЧИ В бурния му живот. Полски Тръмбеш се гордее с него, а през лятото той помага в земеделието на баба и дядо в Раданово. Баща му се занимава с дограма, а майка му работи в магазина „При Пеньо”. Сестрата му е завършила фармация и сега работи в Плевен. Митко е тренирал плуване и тенис на маса в Полски Тръмбеш, където е учил до VII клас, а после средно в Горна Оряховица. Не знае дали животът след време може да го върне в родния му град, но засега амбицията му е да расте като механик във флота и да има още морски приключения.

Нели СУКОВА