До 10 години затвор грозят 25-годишният рецидивист от Молдова, ударил патрулка, ранил полицаи и избягал в Румъния

Окръжна прокуратура привлече извършителя като обвиняем

Окръжна прокуратура-Велико Търново ръководи разследването по досъдебно производство, образувано на 5 септември по повод инцидент, при който чужд гражданин причини пътнотранспортно произшествие след подаден сигнал за спирането му от служители на Пътна полиция в гр. Велико Търново.

ППрез нощта на 4 срещу 5 септември полицията в гр. Велико Търново е сигнализирана за лек автомобил с чужда регистрация, водачът на който не е изпълнил разпореждания за спиране, подадени му последователно от служители в областите Хасково и Стара Загора. Автомобилът е установен в района на бензиностанция в близост до Велико Търново, където са извършени действия по ограничаване на движението и от патрулен автомобил му е подаден светлинен и звуков сигнал да спре. Водачът не се подчинил, а свил в отбивка без изход, където е последван от полицията. Там неколкократно ускорил автомобила си на заден ход, блъскайки и деформирайки патрулния автомобил, при което на служителите са причинени леки наранявания. Единият от тях е произвел няколко изстрела със стоп-патрони, насочени към спиране на превозното средство на нарушителя. Въпреки тези действия, водачът и пътувалата с него А.Л. – 30-годишна молдовска гражданка, успели да напуснат автомобила и да побягнат. Жената е задържана, а водачът успял да избяга, след което проникнал в намираща се в индустриалната зона база на търговско дружество и оттам отнел лек автомобил и инструменти. С него се придвижил до границата с Република Румъния и напуснал страната. След подадена информация и поискано съдействие от румънските власти е установен и задържан на 07.09.2026 г. в Румъния, където е извършил други нарушения.

УУстановена е самоличността му – Ю. Д., молдовски гражданин на 25 години, без данни за местопребиваване в България.

В В хода на започнатото досъдебно производство са извършени множество действия по разследването, приобщени са доказателства. След анализа им от страна на наблюдаващия прокурор е преценено, че са налице основания за привличане на 25-годишния водач като обвиняем за няколко извършени от него престъпления: по чл. 270, ал. 1; по чл. 131 ал. 2; по чл. 131 ал. 2; по чл. 342, ал. 4 и по чл. 195, ал. 1 от НК – за това, че осуетил извършване на полицейска проверка, за причинени леки телесни повреди на двамата полицейски служители, за умишлено причинени значителни имуществени вреди при ПТП с последвало бягство от местопроизшествието, както и за кражба на МПС и други вещи чрез повреждане на прегради, направени за защита на имот. За всички престъпления се предвижда наказание лишаване от свобода, най-тежкото от които е за срок от 2 до 10 години.

ЗЗа осигуряване на лицето за провеждане на наказателно преследване спрямо него Окръжна прокуратура-Велико Търново е издала национална заповед за задържане на обвиняем и от съда е поискано разрешение за издаване на Европейска заповед за арест спрямо него, която след влизане в сила на съдебното определение ще бъде изпратена на румънските власти за изпълнение.

ППолучена е информация, че румънските разследващи органи също ще поискат задържане на лицето под стража за извършени от него престъпления на територията на Румъния, което не препятства българското разследване, а единствено евентуално предаване на обвиняемия следва да бъде координирано между двете държави.

ДДействията по разследването продължават под ръководството на Окръжна прокуратура-Велико Търново.

Веселина АНГЕЛОВА