Две първи места за школата на „Етър ВТ“ на „Габрово къп“

Двата набора на „Етър ВТ“, родени 2014 и 2017 г., спечелиха по безапелационен начин турнира „Габрово къп“.

По-големите етърци, с треньор Иван Петков, минаха през всичките си съперници и без да получат гол във вратата си, се класираха на първото място, в компанията на още пет отбора, като се игра всеки срещу всеки на Футбол 9.

„Етър ВТ“ стартира с 5:0 над „Янтра“ (2015), след което победи „Локомотив“ (Г. Ор.) с 2:0. Последва успех с 4:0 над връстниците от „Янтра“ (2014), а после и с 1:0 над ДФК Филипов. В последната среща малките „боляри“ завършиха 0:0 с „Чардафон“, което им бе достатъчно за купата.

Етърци финишираха с 13 т., следвани от „Локо“ (ГО) с 12, „Янтра“ и „Чардафон“ по 7 и др.

Още по-убедителни бяха момчетата, набор 2017 г., водени от Свилен Василев. В петте си мача на Футбол 7 те постигнаха разгромни резултати. Началото бе с 5:2 над ДФК Филипов, последва 9:1 над домакините от „Янтра“. После с 5:0 бе победен ФК „Ловеч“, с 13:0 ОФК „Трявна“ и за финал 5:1 срещу „Чавдар“ /Троян/.

Така „Етър ВТ“ (2017) завърши с пълен актив от 15 точки и вдигна купата, следван от ДФК Филипов с 12, „Янтра“ с 9 и др. Голмайстор в тази възраст стана Ивайло Армянов, съотборникът му Ивайло Личев е вратар №1 .