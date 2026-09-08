Горна Оряховица и Елена с най-много незаконна сеч

Общият неправомерен добив в двете горски стопанства е близо 300 куб. м дървесина

ДЪРЖАВНИТЕ ГОРСКИ СТОПАНСТВА В ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ЕЛЕНА СА ПЪРВЕНЦИ ПРЕЗ АВГУСТ В ПОСЕГАТЕЛСТВАТА ВЪРХУ ДЪРВЕСИНА В ОБХВАТА на Северноцентрално държавно предприятие. През изминалия месец в двата района горските служители са съставили по 18 констативни протокола за незаконна сеч.

В Горнооряховско нерегламентираният добив възлиза на 132,69 куб. м, а в Еленско – 140,62 куб. м.

Сред задържаните вещи, предмети и средства за извършване на нарушенията през отчетния период фигурират незаконно добити дърва за огрев и инструменти за дърводобив.

За изминалия месец горските стражари от Северноцентрално държавно предприятие са извършили общо близо 1500 проверки. Най-много от инспекциите касаят обекти за добив на дървесина -404. Контролна дейност е осъществена също по отношение на 371 ловци, 346 физически лица в горите и в 282 превозни средства.

Съставени са общо 4 акта за установяване на административно нарушение и 37 констативни протокола за неспазване на разпоредбите на Закона за горите.

Проверките продължават и през септември.

Галина ГЕОРГИЕВА